Автомобиль Ford Mustang попал в ДТП на Остоженке

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Каршеринговый ретроавтомобиль Ford Mustang попал в ДТП на улице Остоженке в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Иномарка задела автомобиль такси и "Газель". Информации о пострадавших не поступало. Причина аварии уточняется.

Ранее авария с участием двух машин и мотоцикла произошла на внутренней стороне 52-го километра МКАД. Столкновение автомобилей произошло в районе Можайского шоссе. В результате ДТП пострадала 19-летняя девушка.

Накануне в Пресненском районе столкнулись мотоциклист и автомобилист. Авария произошла на Васильевской улице.

