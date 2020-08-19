Автомобиль и мотоцикл столкнулись в центре Москвы

Фото: Telegram-канал департамента транспорта Москвы

В столичном районе Пресненский вечером 19 августа произошла авария. Согласно предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".

"На Васильевской улице, 13с1 столкнулись автомобиль и мотоцикл", – говорится в сообщении ведомства.

Причина аварии в центре Москвы в настоящий момент неизвестна.

Ранее авария с двумя машинами произошла на Варшавском шоссе. Московских водителей предупредили, что перекрыты правая и средняя полосы в сторону области.