Авария с двумя машинами произошла на Варшавском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В столичном районе Нагорном 19 августа произошла авария. В результате происшествия никто не пострадал, говорится в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".

"На Варшавском шоссе, 74к2, произошло ДТП с двумя автомобилями. Пострадавших нет", – сказали в ведомстве.

Московских водителей предупредили, что перекрыты правая и средняя полосы в сторону области, движение затруднено на 4 километра.

Ранее мотоциклист упал с эстакады на Большой Тульской улице. Пострадавший упал на территорию парковки. Его доставили в больницу с переломами.