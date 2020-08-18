Мотоциклист упал с эстакады на Большой Тульской улице

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В столичном районе Даниловском мотоциклист, который выезжал на Третье транспортное кольцо, наехал на бетонное ограждение. В результате он упал с эстакады, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Большой Тульской улице, 19, мотоциклист, выезжая на ТТК, наехал на бетонное ограждение и упал с эстакады", – заявили в организации.

Уточняется, что пострадавший упал на территорию парковки. Его доставили в больницу с переломами.

Ранее мотоциклист пострадал в ДТП на Варшавском шоссе. На месте аварии работали сотрудники ДПС, они устанавливали причины произошедшего.