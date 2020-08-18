Мотоциклист пострадал в ДТП на Варшавском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Варшавском шоссе произошла авария с участием трех транспортных средств, в результате водитель мотоцикла получил различные травмы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"Около 11:00 по адресу Варшавское шоссе, дом 11, произошло столкновение трех единиц транспорта, в результате чего пострадал один человек – мотоциклист. Водителя мотоцикла осматривают медики", – говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники ДПС, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что мотоциклист погиб после столкновения с велосипедистом на западе Москвы. Трагедия произошла в начале Боровского шоссе у дома 2, корпуса 5.