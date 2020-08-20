Один человек пострадал в ДТП на МКАД в районе Можайского шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием двух машин и мотоцикла произошла на внутренней стороне 52-го километра МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Столкновение автомобилей произошло в районе Можайского шоссе. В результате ДТП пострадала 19-летняя девушка. Подробности инцидента уточняются.

Ранее авария с участием двух автомобилей произошла на востоке Москвы. Столкновение автомобилей произошло на улице Стромынке у дома 18. Из-за ДТП задерживались трамваи № 4л, 4п, 7 и 13.

Накануне в Пресненском районе столкнулись мотоциклист и автомобилист. Авария произошла на Васильевской улице.

