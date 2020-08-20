Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием двух автомобилей произошла на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Столкновение автомобилей произошло на улице Стромынке у дома 18. Из-за ДТП задерживались трамваи № 4л, № 4п, № 7 и № 13. Сейчас они следуют по прежнему графику.

Накануне в Пресненском районе столкнулись мотоциклист и автомобилист. Авария произошла на Васильевской улице.

Днем ранее на Варшавском шоссе произошла авария с участием трех транспортных средств, в результате водитель мотоцикла получил различные травмы. На месте аварии работали сотрудники ДПС.

