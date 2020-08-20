В Красногорске мужчина в ходе пьяной ссоры до смерти избил знакомого

15:16
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть жителя Красногорска, предъявлено 28-летнему мужчине. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.
Тело 35-летнего мужчины со множественными повреждениями в области головы и туловища было обнаружено около одного из домов в Красногорске. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за травмы грудной клетки со множественными переломами ребер.
"Удалось установить личность подозреваемого. Во время допроса он признался, что совершил преступление после ссоры при распитии алкоголя в квартире своей знакомой", – рассказали в СК.
Уточняется, что погибшему были нанесены удары ножкой от стола, руками и ногами по голове и туловищу. После злоумышленник завернул тело в простынь и вынес на улицу.
В СК добавили, что по делу назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы.
Ранее мужчина в Москве получил девять лет колонии за убийство матери тремя ножами. В ходе следственных мероприятий было установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил родственницу из личной неприязни.
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