В Красногорске мужчина в ходе пьяной ссоры до смерти избил знакомого

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Обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть жителя Красногорска, предъявлено 28-летнему мужчине. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.

Тело 35-летнего мужчины со множественными повреждениями в области головы и туловища было обнаружено около одного из домов в Красногорске. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за травмы грудной клетки со множественными переломами ребер.

"Удалось установить личность подозреваемого. Во время допроса он признался, что совершил преступление после ссоры при распитии алкоголя в квартире своей знакомой", – рассказали в СК.

Уточняется, что погибшему были нанесены удары ножкой от стола, руками и ногами по голове и туловищу. После злоумышленник завернул тело в простынь и вынес на улицу.

В СК добавили, что по делу назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы.

Ранее мужчина в Москве получил девять лет колонии за убийство матери тремя ножами. В ходе следственных мероприятий было установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил родственницу из личной неприязни.