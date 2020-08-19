Мужчина в Москве получил девять лет колонии за убийство матери тремя ножами

16:22
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
50-летний Игорь Бадаев признан виновным в убийстве матери. Приговор вынес Кузьминский районный суд Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.
В ходе следственных мероприятий было установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою мать из личной неприязни. Бадаев в квартире на Самаркандском бульваре ударил женщину не менее семи раз в голову и тело неустановленными предметами.
"Затем, используя приисканные на кухне три ножа в качестве оружия, поочередно нанес ими не менее 35 ударов в область шеи, подбородка и груди, причинив ей множественные повреждения. Смерть женщины наступила на месте происшествия от кровопотери", – сообщили в пресс-службе.
За содеянное фигуранта приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее 10,5 лет колонии строгого режима получил мужчина за убийство любовника своей сожительницы. Он нанес потерпевшему не менее 33 ударов ножом в различные части тела.
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