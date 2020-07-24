Мужчина в Москве получил более 10 лет колонии за убийство любовника сожительницы

Фото: depositphotos/blinow61

50-летнего Вадима Шабаева признали виновным в убийстве и приговорили к 10,5 годам колонии строгого режима. Решение принял Тушинский районный суд столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

Было установлено, что в ночь на 17 ноября 2018 года Шабаев напал на своего знакомого, которого застал со своей сожительницей.

"Он нанес потерпевшему не менее 33 ударов ножом в различные части тела, в том числе живот, грудь, голову и лицо", – рассказали в прокуратуре, добавив, что мужчина скончался от кровопотери.

Против Шабаева возбудили уголовное дело об убийстве. С учетом позиции обвинения суд приговорил мужчину к 10 годам и шести месяцам лишения свободы.

Ранее жителя городского округа Мытищи обвинили в убийстве женщины. Преступление было совершено в подъезде многоквартирного дома. 21 июля в подъезде дома было обнаружено тело 27-летней женщины.

