Движение транспорта на Бутырском Валу восстановлено после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В центре столицы произошло ДТП с участием двух машин. В связи с этим на улице Бутырский Вал было затруднено движение общественного транспорта, сообщает Дептранс Москвы. Известно, что в результате ДТП пострадавших нет.

Так, автобусы, движущиеся по маршрутам Т78, Т18, Т12, и электробус – Т56 задерживались.

В настоящее время движение транспорта на данном участке восстановлено.

Ранее в центре Москвы произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. Причина аварии выясняется. Есть пострадавшие.