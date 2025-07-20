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Движение на внутренней стороне 45-го километра МКАД восстановлено, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее движение транспорта по кольцевой автодороге было затруднено на 3,7 километра. Это произошло из-за крупного ДТП у пересечения с Ленинским проспектом.

Водителей призывали быть внимательными и выбирать другие пути для объезда. При этом обстоятельства крупной аварии не уточнялись.



Ранее ДТП с тремя машинами произошло на внутренней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле. Движение транспорта оказалось затруднено на 5 километров.

