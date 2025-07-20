Движение затруднено на 45-м километре МКАД из-за ДТП

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Крупное ДТП произошло на внутренней стороне 45-го километра МКАД, из-за чего на кольцевой автодороге было затруднено движение. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Движение затруднено на 3,7 километра. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", – призвали в департаменте.

Уточняется, что дорожный инцидент произошел у пересечения с Ленинским проспектом. Обстоятельства происшествия еще уточняются. Других подробностей ДТП не приводится.

Ранее несколько аварий произошло на Минском шоссе в Подмосковье. На 125-м километре автодороги столкнулись грузовик и легковое авто, в результате в больницу попала водитель и ее трое несовершеннолетних пассажиров. При этом на 115-м километре шоссе водитель отечественного авто врезался в иномарку, из-за чего последняя опрокинулась. Пострадал один человек.

