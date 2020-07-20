Семь граждан РФ оказались в заложниках на борту корабля, захваченного пиратами

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Фото: AP Photo/Ben Curtis
Семь россиян все еще остаются на корабле Curacao Trader, который был захвачен пиратами. Инцидент произошел в Гвинейском заливе, приводит "Газета.ру" заявление посольства РФ в Нигерии.
"Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля с.г. в 210 милях от побережья Бенина, находятся семь российских граждан", – говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
Ранее говорилось, что пираты могли захватить морское судно с помощью крупного корабля и скоростных катеров. При этом подобные нападения на столь удаленном от берега расстоянии происходят впервые.
В апреле СК РФ возбудил дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии. Речь идет о захвате судна Ambika в дельте реки Нигер 2 января.
В Гвинейском заливе пираты взяли в заложники моряков
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