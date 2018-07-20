СК возбудил дело после избиения заключенного в ярославской колонии

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Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили из-за избиения заключенного сотрудниками исправительной колонии в Ярославской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации следствия, сотрудники УФСИН России по региону били мужчину руками, ногами и неустановленными предметами в исправительной колонии № 1 Ярославля. Выясняются все обстоятельства случившегося, устанавливаются причастные к преступлению лица. Проверку в связи с инцидентом также начало управление ФСИН по области.

Ранее в СМИ появилось десятиминутное видео, на котором предположительно запечатлено избиение заключенного 1995 года рождения, осужденного в 2012 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, людьми в форме ФСИН. Как пояснили юристы фонда "Общественный вердикт", этим заключенным был Евгений Макаров.