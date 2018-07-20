УФСИН по Ярославской области проверяет сообщения о нарушениях в колонии

20 июля, 14:02
Фото: ТАСС/Серебряков Дмитрий
Управление ФСИН по Ярославской области проводит проверку после сообщения о нарушениях в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной их исправительных колоний в УФСИН России по Ярославской области проводится служебная проверка. По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности", – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Ранее в СМИ было опубликовано десятиминутное видео, на котором предположительно запечатлено избиение заключенного 1995 года рождения, осужденного в 2012 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В конце 2017 года разразился скандал, в ходе которого представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы сообщили, что в одном из корпусов "Матросской тишины" обнаружены особо комфортабельные камеры. В них были холодильники и телевизоры.
Столичная прокуратура начала проверку сообщения. Надзорное ведомство выявило нарушения в размещении подозреваемых и обвиняемых по камерам. Уточнялось, что речь шла о различии между обычными и отремонтированными камерами. Помещений с холодильниками и телевизорами прокуроры не нашли. По итогам проверки ведомство направило в СК материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц СИЗО.
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