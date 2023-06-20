Готовившего массовое убийство норвежца задержали в Венгрии

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В Венгрии арестовали 45-летнего норвежца, подозреваемого в намерении совершить массовое убийство, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное столичное полицейское управление.

Отмечается, что подозреваемый признался, что хотел "превзойти" преступление, совершенное в 2011 году ультраправым экстремистом Андерсом Брейвиком. Он разместил угрозы на портале обмена видеоматериалами, после чего его задержали. По данным следствия, он писал как на английском, так и на норвежском языках.

Венгерская полиция связалась с норвежскими правоохранителями, где ей сообщили, что задержанный гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за насильственные и сексуальные преступления.

Полиция Венгрии предъявила норвежцу обвинения в намерении совершить массовое убийство, однако сейчас полицейские подозревают, что задержанный страдает расстройством личности. Сейчас он помещен на проверку в психиатрическую клинику.

Ультраправый норвежский экстремист Андерс Брейвик совершил взрыв в Осло, а затем расстрелял участников молодежного форума на острове Утейа в 2011 году. Тогда погибли 77 человек, более 150 получили ранения. Сейчас Брейвик отбывает 21-летнее тюремное заключение.

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