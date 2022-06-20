Пожар в ТЦ во Владикавказе полностью потушен

Фото: телеграм-канал МЧС России

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в торговом центре "Алые паруса", сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Северной Осетии.

Уточняется, что причину возникновения пожара установят эксперты Испытательной пожарной лаборатории. В пресс-службе прокуратуры Северной Осетии добавили, что по факту инцидента организована проверка.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе загорелся крупный торгово-развлекательный центр. Площадь пожара превысила 400 квадратных метров. Огонь охватил верхний этаж и кровлю здания. Из здания эвакуировали 65 человек. Никто не пострадал.

До этого задымление произошло на втором этаже главного здания МГТУ имени Баумана. Были вызваны пожарные, сотрудников и студентов вуза попросили покинуть здание.

