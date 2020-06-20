В Воркуте задержали полицейского, подозреваемого в убийстве двоих коллег

12:23
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
В Воркуте задержали полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает ТАСС.
Тела работника и сотрудника одного из подразделений ОМВД РФ по Воркуте обнаружили 20 июня. По предварительным данным, убийство произошло из-за конфликта на бытовой почве. Оперативники устанавливают обстоятельства и мотивы преступления.
Руководство республиканского МВД проводит проверку, по результатам которой сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Также оценка будет дана организации работы руководства ОВД. В отношении непосредственных руководителей этого сотрудника полиции принято решение о мерах дисциплинарного воздействия.
15 июня в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили такси. Проходивший мимо мужчина открыл по ним стрельбу. В результате оба полицейских получили ранения, ответным огнем был ранен и нападавший. Им оказался 25-летний приезжий из Ингушетии Ратмир Галаев.
Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". При обыске на съемной квартире у мужчины нашли экстремистские материалы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: