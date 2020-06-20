В Воркуте задержали полицейского, подозреваемого в убийстве двоих коллег

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В Воркуте задержали полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег из городского отдела МВД, сообщает ТАСС.

Тела работника и сотрудника одного из подразделений ОМВД РФ по Воркуте обнаружили 20 июня. По предварительным данным, убийство произошло из-за конфликта на бытовой почве. Оперативники устанавливают обстоятельства и мотивы преступления.

Руководство республиканского МВД проводит проверку, по результатам которой сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Также оценка будет дана организации работы руководства ОВД. В отношении непосредственных руководителей этого сотрудника полиции принято решение о мерах дисциплинарного воздействия.

15 июня в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили такси. Проходивший мимо мужчина открыл по ним стрельбу. В результате оба полицейских получили ранения, ответным огнем был ранен и нападавший. Им оказался 25-летний приезжий из Ингушетии Ратмир Галаев.

Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". При обыске на съемной квартире у мужчины нашли экстремистские материалы.