СК начал проверку после гибели выпавшего из окна ребенка в Химках

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

СК начал проверку после гибели мальчика в результате падения из окна дома в Химках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

Отмечается, что 19 июня в правоохранительные органы поступило заявление об обнаружении под окнами многоэтажного дома в Химках тела семилетнего мальчика с различными травмами.

По предварительной информации, ребенок находился дома вместе с родителями. Играя на подоконнике, он выпал из окна на улицу с высоты пятого этажа. В результате падения ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. По факту происшествия следователи организовали доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что врачи скорой помощи спасли трехлетнюю девочку, которая потянулась за птицей и выпала из окна четвертого этажа. У ребенка диагностировали сотрясение головного мозга, закрытый перелом правого бедра и подкапсульный разрыв селезенки.

