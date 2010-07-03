Вертолет эвакуировал упавшего с высоты ребенка в Москве

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал ребенка, который упал с высоты на востоке города.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали в специализированное лечебное учреждение. Во время полета ребенка сопровождали медики.

Как сообщает Агентство "Москва", инцидент произошел по адресу: Открытое шоссе, дом 42/44. Подробности не приводятся.

20 апреля вертолет МАЦ эвакуировал из 8-го микрорайона Зеленограда ребенка, которого сбил автомобиль.