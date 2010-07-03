Вылетевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неисправности

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Самолет, вылетевший из Симферополя в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт из-за проблем с закрылками, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

Борт благополучно приземлился. Сейчас пассажиры находятся в аэропорту. Решается вопрос с высылкой другого самолета. Название авиакомпании и количество пассажиров уточняются.

Ранее в центральной части Казахстана упал самолет Ан-2. Погиб один человек – пилот. Еще два члена экипажа доставлены в больницу.