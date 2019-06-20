Авария с маршрутным такси произошла на северо-западе столицы

На пересечении улицы Туристской и бульвара Яна Райниса на северо-западе столицы столкнулись два легковых автомобиля и маршрутное такси, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

"Информация о пострадавших уточняется: людей осматривают медики", – уточнили в ведомстве.

По данным ГИБДД, в результате ДТП пострадали два человека.

Отмечается, что движение транспорта в районе аварии затруднено.

Ранее сообщалось, что на юге Подмосковья рейсовый автобус столкнулся с "Газелью". Травмы получили семь человек. Авария произошла на 25-м километре трассы М-4 "Дон" в сторону области. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

