Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на юге Подмосковья

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На юге Подмосковья рейсовый автобус столкнулся с "Газелью". Травмы получили семь человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного главка полиции.

Авария произошла на 25-м километре трассы М4 "Дон" в сторону области. "Газель" заглохла в среднем ряду, и в нее врезался автобус.

Медпомощь понадобилась пяти пассажирам автобуса и обоим водителям. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне на 12-м километре МКАД столкнулись четыре автомобиля. Пострадали трое детей и один взрослый.