Четыре человека пострадали в ДТП на МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Трое детей и один взрослый пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на МКАД на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Столкновение автомобилей произошло на 12-м километре МКАД. В настоящий момент в районе ДТП перекрыто движение транспорта по трем полосам из пяти.

Ранее в Сергиево-Посадском городском округе произошло крупное ДТП. На 59-м километре трассы М8 "Холмогоры" в Сергиево-Посадском районе столкнулись 11 автомобилей, в том числе грузовик. В результате ДТП пострадали два человека.

