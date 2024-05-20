Момент нападения с ножом на женщину на остановке в Москве попал на видео

Видео: ГУ МВД России по г. Москве

Момент нападения с ножом на девушку в столичном районе Гольяново попал на видео. Соответствующий ролик опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина подбегает к остановке общественного транспорта на Щелковском шоссе и наносит удар ножом в шею стоявшей спиной девушке. Затем злоумышленник перебегает пешеходный переход и скрывается. По данным ведомства, нападавшим оказался мужчина 1976 года рождения.

Ранее в прокуратуре уточнили, что подозреваемый уже найден и задержан. Сейчас ход и результаты проверки по факту этого инцидента находятся на контроле столичного ведомства. В полиции добавили, что пострадавшая не была знакома с напавшим на нее мужчиной.

