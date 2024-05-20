20 мая, 16:57Происшествия
Момент нападения с ножом на женщину на остановке в Москве попал на видео
На опубликованных кадрах видно, как мужчина подбегает к остановке общественного транспорта на Щелковском шоссе и наносит удар ножом в шею стоявшей спиной девушке. Затем злоумышленник перебегает пешеходный переход и скрывается. По данным ведомства, нападавшим оказался мужчина 1976 года рождения.
Ранее в прокуратуре уточнили, что подозреваемый уже найден и задержан. Сейчас ход и результаты проверки по факту этого инцидента находятся на контроле столичного ведомства. В полиции добавили, что пострадавшая не была знакома с напавшим на нее мужчиной.