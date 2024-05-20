МО РФ: силы ПВО уничтожили 7 БПЛА над Белгородской и Курской областями за ночь

Фото: Министерство обороны РФ

За прошедшую ночь силы ПВО ликвидировали в небе над Белгородской и Курской областями 7 украинских беспилотников. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Пять беспилотников были запущены в сторону Белгородской области, еще два – в сторону Курской области.

До этого системы ПВО РФ уничтожили 57 БПЛА над Краснодарским краем. Еще три БПЛА обезвредили над Белгородской областью.

Ранее над Белгородской и Брянской областями была ликвидирована ракета "Точка-У". Вместе с ней ВСУ запустили беспилотник, который также был уничтожен.

