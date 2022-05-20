Дело о покушении на теракт возбудили после попытки поджечь здание администрации Евпатории

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Дело о покушении на совершение теракта возбудили после того, как мужчина попытался поджечь здание администрации в Евпатории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Дело возбудили в отношении 27-летнего мужчины. По данным управления, у жителя Евпатории возник преступный умысел, направленный на поджог здания одного из органов власти города.

Также злоумышленник облил административное здание краской.

Ранее сообщалось, что неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата в Тирасполе. Воспламенение было оперативно ликвидировано охраной. Пострадавших не было. Осколки стеклянных бутылок с остатками зажигательной смеси пообещали направить на экспертизу.

