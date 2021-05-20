СК возбудил дело после наезда автомобиля на девочку в Москве

16:35
Фото: телеграм-канал "112"
В результате аварии, в которой водитель ВАЗ сбил ребенка на самокате, следователи возбудили уголовное дело. Об этом рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", – приводит Агентство "Москва" слова Ивановой.
По версии следствия, водитель автомобиля, проезжая по дворовому проезду около Болотниковской улицы, наехал на маленькую девочку на самокате.
Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Следователи продолжают выяснять детали случившегося.
Ранее в Сети появилось видео падения танцора Мариинского театра с электросамоката. На кадрах видно, что 31-летний Давид Залеев сильно ударился головой об асфальт после того, как врезался в пешехода и упал на тротуар. Уточняется, что защитной амуниции или шлема на нем не было.
Москвичи начали сторониться самокатчиков
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