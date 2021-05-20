В Белоруссии расшифровали данные самописцев разбившегося самолета Як-130

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Причиной крушения военного самолета Як-130 под Барановичами мог стать отказ системы управления, заявил командующий ВВС и войсками ПВО ВС республики Игорь Голуб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По предварительным, первым результатам расшифровки этих черных ящиков уже достоверно могу сказать: первое – аварийная ситуация произошла в горизонтальном полете самолета Як-130 над аэродромом Барановичи. Экипаж после возникновения аварийной ситуации доложил руководителю полетов об отказе системы управления, что подтверждается материалами объективного контроля черных ящиков", – сообщил Голуб.

Ранее возможную причину крушения военного самолета под Барановичами назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, причиной крушения судна стал отказ всех уровней системы управления.

Накануне два летчика погибли при крушении самолета Лидской штурмовой авиабазы под Барановичами в Белоруссии. Как рассказали в Минобороны страны, пилоты, осознав, что самолет падает, сделали все возможное, чтобы увести машину от жилых домов. Им это удалось – других жертв и разрушений нет. Последствия крушения самолета ликвидированы силами МЧС.

