Женщину задержали за убийство знакомого кухонным топориком в Подмосковье

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Полиция задержала 46-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве знакомого в ходе пьяной ссоры в городском округе Подольск, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 17 мая на садовом участке поселка Дубровицы. Подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не менее двух раз ударила знакомого кухонным топориком в область головы.

От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Следователи осмотрели место ЧП, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователь будет ходатайствовать в суде о пресечении женщине меры пресечения в виде заключения под стражу. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее в Нальчике задержали женщину, которую подозревают в убийстве собственного ребенка. Как рассказали следователи, она предпочла скрыть беременность от родственников, желая избежать конфликтов с ними осознавая необходимость заботы о новорожденном. Подозреваемая родила ребенка в съемной квартире, после чего задушила его.

