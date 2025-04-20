Фото: almaty-marathon.kz

В Алма-Ате двое участников полумарафона скончались во время забега Almaty Half Marathon. Об этом сообщает пресс-служба организатора мероприятия – корпоративного фонда "Смелость быть первым".

"Во время Almaty Half Marathon скончались два участника – 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади. Оба преодолевали дистанцию полумарафона – 21,1 километра и были постоянными участниками забегов в Алматы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что организаторы действовали согласно регламенту, однако спасти жизни участников не удалось.

Рсалиев почувствовал себя плохо на первом километре полумарафона. Предварительно, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии на фоне хронической гипертензии. Второй погибший на 16-м километре дистанции потерял сознание. У молодого бегуна также предварительно диагностировали тромбоэмболию легочной артерии и острую сердечную недостаточность.

Причина смерти участников будет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы.

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