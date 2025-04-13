Двух футболистов госпитализировали с поля на матче Первой лиги

Фото: телеграм-канал "ПФК "Сокол" Саратов"

Вратаря саратовского футбольного клуба "Сокол" Никиту Карабашева и защитника московской "Родины" Георгия Юдинцева госпитализировали после столкновения на матче 28-го тура Первой лиги. Об этом сообщает ТАСС.

Футболисты получили повреждения во время второго тайма на матче в Саратове. Карабашев и Юдинцев столкнулись головами, когда боролись за мяч. После этого спортсменов забрала машина скорой помощи.

"Состояние Никиты Карабашева стабильное, он в сознании", – уточнила пресс-служба саратовского клуба и добавила, что вратарь в настоящий момент находится в больнице.

Ранее двое участников полумарафона в Мадриде умерли во время соревнований. Один из них потерял сознание и был доставлен в больницу, но скончался в медицинском учреждении из-за проблем с сердцем. Второго мужчину направили в медучреждение в тяжелом состоянии, но врачи также не смогли спасти пациента.