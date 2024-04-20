Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля, 18:23

Происшествия

Суд избрал запрет действий фигуранту дела о нападении на журналистов "Известий"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Никулинский суд Москвы принял решение не отправлять под стражу фигуранта дела о нападении на съемочную группу МИЦ "Известия". Об этом сообщили в телеграм-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Следствие ходатайствовало на аресте мужчины, однако суд принял решение ввести запрет на определенные виды действий с установлением определенных ограничений.

Ранее столичный главк СК РФ завел уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" после нападения на съемочную группу "Известий", которое произошло в доме на Мосфильмовской улице 18 апреля. Тогда мужчина повредил видеокамеру журналистов.

Суд заключил под стражу двух напавших на съемочную группу Москвы 24

Читайте также


происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика