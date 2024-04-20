Суд избрал запрет действий фигуранту дела о нападении на журналистов "Известий"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Никулинский суд Москвы принял решение не отправлять под стражу фигуранта дела о нападении на съемочную группу МИЦ "Известия". Об этом сообщили в телеграм-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Следствие ходатайствовало на аресте мужчины, однако суд принял решение ввести запрет на определенные виды действий с установлением определенных ограничений.

Ранее столичный главк СК РФ завел уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" после нападения на съемочную группу "Известий", которое произошло в доме на Мосфильмовской улице 18 апреля. Тогда мужчина повредил видеокамеру журналистов.

