При вооруженном нападении на семью в Краснодаре погибли два человека

20:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Краснодаре неизвестный проник в частный дом, где напал на семью с несовершеннолетним ребенком. Об этом сообщает ТАСС.
По предварительным данным, 59-летний мужчина, вооружившись пневматическим пистолетом и ножом, совершил проникновение на территорию одного из частных домов и напал на его хозяина.
Злоумышленник нанес мужчине, его брату, несовершеннолетнему сыну и пожилой матери множество ножевых ранений. Хозяин дома попытался оказать сопротивление, ударив проникшего утюгом. В итоге оба мужчины скончались на месте.
Остальные пострадавшие на данный момент госпитализированы.
Ранее 9-летний ребенок получил ножевое ранение руки в ходе бытового конфликта в Санкт-Петербурге. По имеющейся информации, конфликт вспыхнул между хозяйкой квартиры и ее дочерью. Причиной стала наркозависимость последней. Началась драка, в ходе которой хозяйка квартиры выбежала к соседям за помощью.
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