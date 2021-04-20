Пожар в автосервисе в центре Москвы локализован

Пожар произошел в автосервисе в центре Москвы

Пожар, разгоревшийся в центре Москвы на площади около 300 квадратных метров, локализован. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Возгорание произошло на улице Ермакова Роща в одноэтажном здании автосервиса.

О пострадавших информации пока нет. На месте продолжает работать МЧС.

Ранее сообщалось о пожаре в Талдоме, в результате которого погибли три человека: 35-летняя женщина и два ребенка. По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за неисправности электрооборудования и нарушения правил эксплуатации электроприборов.

В настоящее время место происшествия осмотрено следователями и криминалистами, также допрошены свидетели и очевидцы. Планируется проведение пожарно-технической экспертизы.