Врачи отметили положительную динамику в состоянии Дмитрия Быкова

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Положительная динамика наблюдается в состоянии Дмитрия Быкова. Об этом 20 апреля основатель лектория "Прямая речь" Светлана Большакова написала в Facebook.

Незадолго до этого председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов опроверг слухи о резком ухудшении здоровья Быкова, которые появились в СМИ.

В уфимскую больницу писатель попал 16 апреля. Его госпитализировали после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга.

Сперва у Быкова подозревали инсульт, но этот диагноз не подтвердился. Вскоре жена журналиста Ирина Лукьянова сообщила, что его состояние стабильное и есть небольшие изменения к лучшему.

