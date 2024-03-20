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20 марта, 13:01

Происшествия

Причастный к деятельности террористической группировки ИГ задержан в Москве

Фото: 123RF/grigorenko

В Москве задержали мужчину, причастного к деятельности запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", сообщает ТАСС со ссылкой на спецслужбы.

Гражданин РФ 1993 года рождения, находящийся в международном розыске, обвиняется в преступлении террористической направленности.

В начале марта стало известно, что российские силовики предотвратили вооруженное нападение на прихожан одной из синагог Москвы, ликвидировав членов ячейки "Исламского государства" (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) в Калужской области.

В ФСБ сообщили, что во время задержания террористы оказали вооруженное сопротивление, после чего были нейтрализованы.

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