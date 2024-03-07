ФСБ предотвратила нападение террористов на синагогу в Москве

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Российские силовики предотвратили вооруженное нападение на прихожан одной из синагог Москвы, ликвидировав членов ячейки "Исламского государства" (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) в Калужской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Правоохранители выяснили, что ячейка принадлежала террористической организации "Вилаят Хорасан".

"В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий установлено, что боевики международной террористической организации ведут подготовку нападения на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия", – говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что во время задержания террористы оказали вооруженное сопротивление, после чего были нейтрализованы.

Ранее в СМИ писали, что в Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая еще в 2015-м отправилась в Сирию и вступила в ряды боевиков ИГ. В правоохранительных органах рассказали, что речь идет о Марии Ершовой. Оказавшись в Сирии, женщина приняла радикальный ислам и стала рядовым боевиком.