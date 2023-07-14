Исламиста с поясом со взрывчаткой задержали в Польше

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Агентство внутренней безопасности Польши задержало 18-летнего исламиста с поясом со взрывчаткой. Он планировал взорвать одно из государственных учреждений, передает PAP.

По информации спецслужб, подозреваемый является этническим поляком, радикальный ислам он принял в прошлом году. Отмечается, что мужчина контактировал с лицами, которые называли себя представителями террористической организации "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация), и действовал вместе с ними.

В агентстве уточнили, что задержание произвели на территории Дольношленского воеводства 16 июня. На данный момент злоумышленник арестован по решению суда. Если его вина будет признана, то его могут приговорить к 10 годам тюремного заключения.

Ранее ФСБ задержала в Югре вербовщика террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещенная в России международная террористическая организация). По информации ведомства, злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за вербовку и вовлечение в ряды МТО новых членов под предлогом совместного изучения ислама.

До этого четверых участников террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир" задержали в Калужской области. Один из них вел подготовку к теракту.

ФСБ задержала ячейку исламистов из Хизб ут-Тахрир в Крыму