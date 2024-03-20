Въезд в ряд населенных пунктов Белгородской области ограничат с 20 марта из-за обстрелов

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Въезд в шесть населенных пунктов Грайворонского городского округа Белгородской области с 20 марта будет ограничен из соображений безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Принимаем решение вместе с оперативным штабом, что с завтрашнего дня на территории Козинки, Гора-Подола, Глотова, Грайворона, Новостроевки-Первой, Новостроевки-Второй, Безымена будет ограничен въезд", – заявил он.

Гладков также заявил, что много жителей остаются в обстреливаемых населенных пунктах и призвал органы местного самоуправления увеличить количество подомовых обходов и по возможности убедить их переехать. Кроме того, жителям нескольких населенных пунктов Белгородской области с 21 марта начнут выдавать бесплатные продуктовые наборы.

По словам губернатора, 1 200 детей 22 марта будут отправлены в Пензу, Тамбов и Калугу из неспокойных округов Белгородской области.

Он также сообщил, что жителей более 10 населенных пунктов Белгородской области освободят от оплаты услуг ЖКХ за март. Гладков пообещал, что поврежденные или разрушенные из-за обстрелов жилые дома в Белгородской области, начнут оперативно восстанавливать после завершения активных действий ВСУ.

Ранее сообщалось об уничтожении двух дронов противника над Белгородской и Воронежской областями.

До этого система ПВО сбила восемь воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Гладков рассказал, что в результате произошедшего оказались повреждены кровли двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения.



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