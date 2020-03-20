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Москва 24

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Происшествия

20 марта, 23:51

Пожар в студенческом общежитии на севере столицы потушили

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар в четырехэтажном общежитии на севере Москвы потушен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

"Принятыми мерами в 23:30 пожар был локализован, а в 23:34 – ликвидирован", – говорится в сообщении.

Из здания были спасены четыре человека, их сейчас осматривают медики. Пожару был присвоен повышенный номер сложности.

Пожар произошел на улице Панфилова, доме 18. Согласно данным из открытых источников, по этой улице располагается общежитие Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП).

Ранее пожар произошел в сауне на северо-востоке Москвы. Возгорание произошло в одноэтажном здании на улице Березовая Аллея, доме 12а. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

До этого спасателям пришлось тушить пожар, который произошел в трех бытовках в столичном районе Печатники. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров.

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