Пожар произошел в общежитии университета на севере Москвы

Фото: ТАСС/Артем Геодакя

Возгорание произошло в общежитии Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

"В 22:43 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Панфилова 18, где, по предварительной информации, происходит загорание в четырехэтажном здании общежития", – сказал собеседник агентства.

На место происшествия выехали пожарные. Информации о пострадавших не поступало.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что существует угроза распространения огня на другие здания. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

Ранее пожар произошел в сауне на северо-востоке Москвы. Возгорание произошло в одноэтажном здании на улице Березовая Аллея, доме 12а. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

До этого спасателям пришлось тушить пожар, который произошел в трех бытовках в столичном районе Печатники. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров.

