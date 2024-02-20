20 февраля, 16:02Происшествия
В Сочи спасли девушку, застрявшую в подвале дома на три дня
Фото: МЧС России
Жительница Сочи провела в заточении трое суток, упав с чердака четырехэтажного дома, сообщает телеканал "360" со ссылкой на МЧС России.
Провалившись, 22-летняя девушка застряла между стенами. Местная жительница услышала ее крик за стеной и спустилась в подвал, после чего вызвала спасателей.
Чтобы вытащить девушку, сотрудникам МЧС пришлось демонтировать часть кирпичной кладки. Спасенную передали врачам.
Ранее спасатели Кабардино-Балкарии помогли двум альпинистам из Казахстана и России, попросившим о помощи на Эльбрусе, на высоте 5 000 метров.
В группе из двух человек была гид из Казахстана и альпинистка из России, по данным МЧС, у них были обморожены конечности. Спасатели в составе 9 человек и двух единиц техники встретили альпинистов и помогли им спуститься до станции "Гара-Баши", расположенной на высоте 3 850 метров.
Читайте также
- Пропавших туристов из Краснодарского края нашли живыми в горах Карачаево-Черкесии
- При восхождении на Эверест в этом сезоне погибли 12 альпинистов