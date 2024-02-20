Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 16:02

Происшествия

В Сочи спасли девушку, застрявшую в подвале дома на три дня

Фото: МЧС России

Жительница Сочи провела в заточении трое суток, упав с чердака четырехэтажного дома, сообщает телеканал "360" со ссылкой на МЧС России.

Провалившись, 22-летняя девушка застряла между стенами. Местная жительница услышала ее крик за стеной и спустилась в подвал, после чего вызвала спасателей.

Чтобы вытащить девушку, сотрудникам МЧС пришлось демонтировать часть кирпичной кладки. Спасенную передали врачам.

Ранее спасатели Кабардино-Балкарии помогли двум альпинистам из Казахстана и России, попросившим о помощи на Эльбрусе, на высоте 5 000 метров.

В группе из двух человек была гид из Казахстана и альпинистка из России, по данным МЧС, у них были обморожены конечности. Спасатели в составе 9 человек и двух единиц техники встретили альпинистов и помогли им спуститься до станции "Гара-Баши", расположенной на высоте 3 850 метров.

Читайте также


происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика