В Петербурге расстреляли мужчину, который привез детей в гимназию

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК РФ по СПб"

Водителя петербургского адвоката расстреляли в упор у гимназии, куда он привез детей работодателя, сообщается в телеграм-канале Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Мужчина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

По версии следствия, преступление было совершено утром 20 февраля на Выборгском шоссе. Неизвестный по неустановленным мотивам выстрелил из огнестрельного оружия в голову 42-летнего мужчины, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшего госпитализировали.

По данным РИА Новости, у гимназии № 622 на Выборгском шоссе стреляли в мужчину, приехавшего на черной Toyota Camry с двумя детьми. Выяснилось, что пострадавший работает водителем у одного из петербургских адвокатов.

Очевидцы рассказали, что неизвестный подошел практически вплотную и выстрелил, когда тот помогал детям выбраться из машины. Девочка стояла ближе всех, но ее не задело. Рассматривается версия, что стрелявший перепутал водителя с отцом детей.

Самого адвоката уже опросили, он сказал, что не занимается громкими преступлениями, а сейчас ведет дела в арбитраже. Допросить водителя не представляется возможным, поскольку он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Москве между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из его участников выстрелил, предположительно из травматического пистолета, в своего оппонента и скрылся. По данным столичного главка МВД России, потерпевший госпитализирован, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и разыскивают злоумышленника.

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