Гражданку РФ и США арестовали в Екатеринбурге по делу о сборе средств для ВСУ

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Жительницу Лос-Анджелеса арестовали в Екатеринбурге по делу о госизмене в виде сбора средств для ВСУ, сообщает ТАСС.

По данным спецслужб, ФСБ в Екатеринбурге пресекла противоправную деятельность 33-летней женщины, имеющей двойное гражданство России и США. Ее подозревают в причастности к оказанию финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ.

В частности, с февраля 2022 года она инициативно собирала денежные средства в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.

На основе имеющихся фактов следственное подразделение УФСБ России по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье "Государственная измена". Обвиняемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что с начала спецоперации спецслужбы и правоохранительные органы РФ пресекли на территории государства 419 террористических преступлений. Кроме того, с начала СВО в интернете удалили более 360 тысяч экстремистских материалов, а также заблокировали доступ к 70 тысячам страниц, рассказал председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.

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