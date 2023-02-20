20 февраля, 21:31Происшествия
Женщина выжила после падения с пятого этажа дома в сугроб в ТиНАО
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Жительница ТиНАО выпала с пятого этажа в сугроб, который образовался на козырьке жилого дома, и выжила. Об этом стало известно РИА Новости.
"Произошло падение женщины в возрасте примерно 35 лет с пятого этажа на козырек девятиэтажного жилого дома на улице Саларьевской в поселке Московском", – сказал собеседник агентства.
Обстоятельства происшествия и состояние пострадавшей уточняются.
Ранее уголовное дело возбудили в столице после обнаружения тел двух подростков у многоэтажного дома в Северном Бутове. Дело расследовалось по статье "Доведение до самоубийства несовершеннолетнего".
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