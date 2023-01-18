Дело возбудили после обнаружения тел двух подростков в Северном Бутове

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Уголовное дело возбудили в столице после обнаружения тел двух подростков у многоэтажного дома в Северном Бутове, сообщает Агентство "Москва".

Дело расследуется по статье "Доведение до самоубийства несовершеннолетнего". В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Трупы молодого человека и девушки с повреждениями, характерными при падении с большой высоты, нашли вечером 17 января возле многоэтажного дома по улице Знаменские Садки.

Личности погибших установлены. Оба подростка 2006 года рождения.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!