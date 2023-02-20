Фото: телеграм-канал ''Говорит Москва''

Дедушка ребенка, которого отец кинул в снег в Зеленограде, рассказал о семье мальчика, сообщает телеканал "360".

Инцидент произошел 18 февраля во время прогулки семьи в Зеленограде. После того как маленький мальчик упал в лужу, отец схватил ребенка и кинул в снег в качестве наказания. Эти действия были запечатлены на видео, которое позже распространилось в Сети.

Кадрами заинтересовались следователи, которые приступили к проверке факта грубого обращения отца с ребенком.

Ситуацию телеканалу "360" прокомментировал дедушка мальчика Николай Чибисов. Он отметил, что в семьи обычно все в порядке и такие наказания не являются нормальными.

"У них нормально все, как в обычной семье. Ну поругают детей, еще что-нибудь, но такого, чтобы издеваться над ребенком, нет", – заявил Чибисов.

По словам дедушки мальчика, сын не рассказал о произошедшем. А сам он видео не видел, так как не пользуется социальными сетями.

Ранее сообщалось, что прокуратура установила личность мужчины, который кинул в снег маленького сына в Зеленограде. Им оказался 33-летний местный житель.

В прокуратуре уточнили, что в семье также воспитывается годовалая девочка. Ведомство контролирует ход процессуальной проверки и установление обстоятельств инцидента.

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