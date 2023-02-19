СК приступил к проверке факта грубого обращения отца с ребенком в Зеленограде

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Следственный комитет приступил к проверке факта грубого обращения отца с ребенком в Зеленограде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

В ведомстве отметили, что при мониторинге СМИ был выявлен факт противоправных действиях со стороны отца в отношении маленького ребенка.

"Сообщается, что отец из-за малозначительного повода несколько раз кинул в снег ребенка с высоты собственного роста", – уточняет следствие.

По факту инцидента отдел по Зеленоградскому административному округу приступил к доследственной проверке.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что дело возбудили по факту истязания ребенка отчимом на юго-западе Москвы.

Следствие установило, что мальчик жил в семье с отчимом. На почве неприязни мужчина постоянно физически и морально причинял вред ребенку.

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